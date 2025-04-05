Marché hebdomadaire de Donzy Place Gambetta Donzy

Donzy

Marché hebdomadaire de Donzy

Place Gambetta Centre ville Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-12-12 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24

Découvrez ce joli petit marché du samedi matin sur la Place Gambetta. Lieu de rencontre et de convivialité, il vous permettra de trouver de bons produits locaux fruits et légumes, charcuterie, fromages de chèvres, foie gras, huiles de noix et noisettes, poissons, fleurs et plants… .

Place Gambetta Centre ville Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 30 28

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English : Marché hebdomadaire de Donzy

L’événement Marché hebdomadaire de Donzy Donzy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire