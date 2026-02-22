Vidéoformes 41ème Festival International d’Arts Hybrides et Numériques Chapelle de l’Oratoire Clermont-Ferrand

Vidéoformes 41ème Festival International d’Arts Hybrides et Numériques

Chapelle de l’Oratoire 14 rue de l’Oratoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-29

2026-03-12

Depuis 1984, Vidéoformes est un observatoire permanent des développements des arts contemporains hybrides et numériques. Il offre diverses possibilités de présentation, de production, de rencontres et de réflexion aux artistes, aux pros et au public.

Chapelle de l’Oratoire 14 rue de l’Oratoire Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 17 02 17 videoformes@videoformes.com

English :

Since 1984, Vidéoformes has been a permanent observatory of developments in contemporary hybrid and digital arts. It offers diverse opportunities for presentation, production, encounters and reflection for artists, professionals and the public.

