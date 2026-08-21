Videoformes, Matrimoine Digital, Chapelle de l’Oratoire, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'Oratoire · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Videoformes, Matrimoine Digital Samedi 19 septembre, 13h00 Chapelle de l’Oratoire Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Et si le patrimoine de demain s’écrivait au féminin ? Videoformes produit et accompagne depuis des années des oeuvres d’artistes femmes. Ces voix, trop longtemps étouffées, construisent le patrimoine numérique que les générations futures célébreront.
Chapelle de l’Oratoire 14 rue de l’Oratoire 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
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