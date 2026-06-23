VIENS BOUGER AVEC NOUS ! Le Bas Loze La Haie-Traversaine mercredi 8 juillet 2026.

La Haie-Traversaine

VIENS BOUGER AVEC NOUS !

Le Bas Loze Base de Loisirs de la Haie Traversaine La Haie-Traversaine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

RDV à la Base de Loisirs de la Haie Traversaine pour des activités tout au long de l’été !

Ton activité préférée c’est le canapé et la dernière fois que tu as transpiré c’était en 2012 ? Romain, enseignant Activité Physique Adaptée sport s’Handifférence , t’invites à venir bouger avec nous !

14h30 15h15 : Renforcement musculaire

15h30 16h15 : Étirements- mobilité

Animation Gratuite, tout public .

Le Bas Loze Base de Loisirs de la Haie Traversaine La Haie-Traversaine 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 92 42

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English :

Come to the Haie Traversaine Recreation Center for activities all summer long!

L’événement VIENS BOUGER AVEC NOUS ! La Haie-Traversaine a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Mayenne Co