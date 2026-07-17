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Viens compter les dodos avant Noël !, Périscolaire, Château-Salins

jeudi 12 novembre 2026 · Périscolaire · Château-Salins

Viens compter les dodos avant Noël !, Périscolaire, Château-Salins

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Lieu
Périscolaire
Adresse
4 rue des braisettes - Château-Salins
Ville
57170 Château-Salins
Département
Moselle

Viens compter les dodos avant Noël ! Jeudi 12 novembre, 09h00 Périscolaire Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T09:00:00+01:00 – 2026-11-12T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T09:00:00+01:00 – 2026-11-12T11:00:00+01:00

Un espace cocooning et sécurisé est réservé aux plus petits avec des jeux sensoriels, hochets, livres, afin qu’ils profitent de l’espace de jeux en toute sécurité !

Périscolaire 4 rue des braisettes – Château-Salins Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur parent ou de leur assistant maternel. Programme: création d’un support pour faire le décompte des dodos avant Noël !

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