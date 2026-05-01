Puy-l’Évêque

Viens décorer ta poêle à la Boutique Bancale

13 Rue Saint-Sauveur Puy-l’Évêque Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Christelle, de l’asso Pléiades, vous retrouve à la boutique Bancale de Puy L’Évêque pour une session accompagnée "Décore ta Poêle"

Christelle, de l’asso Pléiades, vous retrouve à la boutique Bancale de Puy L’Évêque pour une session accompagnée "Décore ta Poêle".

Un instant créatif et ludique qui invite à votre créativité artistique, intuitive sur un support du quotidien avec des médiums commes des marqueurs et bombes acryliques (outils/materiels mis à disposition)

Créer ensemble, plaisir, partager sont des éléments essentiels à cet atelier. Récupérer une vieille poêle pour l’occasion , nous en aurons aussi à vous proposer.

Réservation possible par mail.

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13 Rue Saint-Sauveur Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie lespoilsaqueer@gmail.com

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English :

Christelle, from the Pléiades association, will meet you at the Bancale boutique in Puy L?Évêque for an accompanied session "Décore ta Poêle"

L’événement Viens décorer ta poêle à la Boutique Bancale Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cahors Vallée du Lot