Viens décorer ta poêle à la Boutique Bancale Puy-l’Évêque
Viens décorer ta poêle à la Boutique Bancale Puy-l’Évêque dimanche 17 mai 2026.
Puy-l’Évêque
Viens décorer ta poêle à la Boutique Bancale
13 Rue Saint-Sauveur Puy-l’Évêque Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Christelle, de l’asso Pléiades, vous retrouve à la boutique Bancale de Puy L’Évêque pour une session accompagnée "Décore ta Poêle"
Christelle, de l’asso Pléiades, vous retrouve à la boutique Bancale de Puy L’Évêque pour une session accompagnée "Décore ta Poêle".
Un instant créatif et ludique qui invite à votre créativité artistique, intuitive sur un support du quotidien avec des médiums commes des marqueurs et bombes acryliques (outils/materiels mis à disposition)
Créer ensemble, plaisir, partager sont des éléments essentiels à cet atelier. Récupérer une vieille poêle pour l’occasion , nous en aurons aussi à vous proposer.
Réservation possible par mail.
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13 Rue Saint-Sauveur Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie lespoilsaqueer@gmail.com
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English :
Christelle, from the Pléiades association, will meet you at the Bancale boutique in Puy L?Évêque for an accompanied session "Décore ta Poêle"
L’événement Viens décorer ta poêle à la Boutique Bancale Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cahors Vallée du Lot