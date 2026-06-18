Viens jouer avec l’argile L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes
Viens jouer avec l’argile L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Martin-des-Combes
Viens jouer avec l’argile
L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Atelier de poterie l’Atelier du Chemin des Prés vous propose un moment de partage unique et convivial les mains dans la terre, durée 1h30 !
En compagnie de Christine, partez à la découverte des techniques de modelage et de décor et réalisez un projet: mug, vase, bol…
-Découverte poterie/modelage (solo): 45€
-Initiation au tour (solo): 45€
-Parent/enfant: 40€
-Famille: 35€/personnes
10h30 sur inscription.
Atelier du chemin des prés 06 47 19 98 65 .
L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 19 98 65
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English : Viens jouer avec l’argile
L’événement Viens jouer avec l’argile Saint-Martin-des-Combes a été mis à jour le 2026-06-18 par Vallée de l’Isle en Périgord
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