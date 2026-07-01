Informations pratiques

Tavant

Vies animales et Végétales

Rue Saint-Nicolas Tavant Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Du 8 juillet au 6 août, Karine Durant, très connectée à la nature par le biais de Photos Land Art et par le travail à l’encre de Chine avec Le Sumi et Louise Mâlé, très attachée au monde animal, habilleront l’entrée de l’église de leurs créations.

L’église Saint Nicolas, consacrée, dédiée à la prière, abrite des Fresques XII siècles qui vont l’objet d’une réplique à la cité de l’architecture au Trocadéro à Paris.

Cette belle église Romane accueille, également, de manière ponctuelle, des artistes de la régions.

Du 8 juillet au 6 août, Karine Durant, très connectée à la nature par le biais de Photos Land Art et par le travail à l’encre de Chine avec Le Sumi et Louise Mâlé, très attachée au monde animal, habilleront l’entrée de l’église de leurs créations et nous plongeront instantanément dans une énergies contemplatrice invitant au recueillement.

Entrée libre pour l’exposition et l’église, visite de la crypte payante et sans réservation. Soyez les bienvenus. 5 .

Rue Saint-Nicolas Tavant 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 72 30 69 94 culture@tavant.fr

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English :

From July 8 to August 6, Karine Durant, who feels a deep connection to nature through her Land Art photographs and her work with Chinese ink alongside Le Sumi and Louise Mélé, who is deeply devoted to the animal world, will decorate the church entrance with their creations.

L’événement Vies animales et Végétales Tavant a été mis à jour le 2026-07-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme