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Vieux Farka Touré Quartet, Le Rocher de Palmer, Cenon

mercredi 31 mars 2027 · Le Rocher de Palmer · Cenon

Vieux Farka Touré Quartet, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

Début
mercredi 31 mars 2027
Fin
mercredi 31 mars 2027
Lieu
Le Rocher de Palmer
Adresse
1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon
Ville
33150 Cenon
Département
Gironde

Vieux Farka Touré Quartet Mercredi 31 mars 2027, 20h00 Le Rocher de Palmer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-31T20:00:00+02:00 – 2027-03-31T21:30:00+02:00
Fin : 2027-03-31T20:00:00+02:00 – 2027-03-31T21:30:00+02:00

Musique du monde
Emprunte du toucher, de la résonance et des gammes naturelles de la kora malienne, la guitare électrique de Vieux Farka Touré est immédiatement reconnaissable. L’héritier et enfant prodigue du blues malien s’inspire autant de BB King que des souvenirs musicaux qu’il peut avoir avec sa grand-mère, chanteuse et guérisseuse.

Autour du temps fort « Mali »
Conférence « Musiques modernes et traditionnelles du Mali » à la Galerie Arrêt sur image. Plus d’information à venir
Conférences organisées par le Consulat du Mali, à retrouver sur leur site

En savoir plus

Le Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/703254-vieux-farka-toure-quartet »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-vieux-farka-toure-quartet-87571 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux

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