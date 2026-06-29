Viewing Drag Race France S4 Ep.5 – Drag Invasion We Are Brewers Paris

DRAG RACE FRANCE S4 – VIEWING PARTY avec invitées signature de Drag Invasion

Jeudi 06 août à 19h

✨ Puis rendez-vous chaque jeudi à 19h pour un nouvel épisode

Regarde l’épisode en projeté sur grand écran , suivi d’un bingo drag. ( suite aux contraintes en rapport les nuisances sonores il y’aura pas de spectacle celui la sera remplace par le bingo drag )

Musique d’ambiance tout au long de la soirée.

We Are Brewers – Paris

Projection à 19h / Bingo Drag Après

Tous les jeudis à 19h00✨

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Viewing Drag Race France S4 Ep.5 – Drag Invasion

Le jeudi 06 août 2026

de 19h00 à 00h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-06T19:00:00+02:00_2026-08-06T00:00:00+02:00

We Are Brewers 16 Bd Jules Ferry, 75011 Paris

https://shotgun.live/fr/events/drag-invasion-soiree-viewing-dragrace-drag-show-5 +33752259273 draginvasionparis@gmail.com



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