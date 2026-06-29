Viewing Drag Race France S4 Ep.5 – Drag Invasion We Are Brewers Paris
Viewing Drag Race France S4 Ep.5 – Drag Invasion We Are Brewers Paris jeudi 6 août 2026.
DRAG RACE FRANCE S4 – VIEWING PARTY avec invitées signature de Drag Invasion
Jeudi 06 août à 19h
✨ Puis rendez-vous chaque jeudi à 19h pour un nouvel épisode
Regarde l’épisode en projeté sur grand écran , suivi d’un bingo drag. ( suite aux contraintes en rapport les nuisances sonores il y’aura pas de spectacle celui la sera remplace par le bingo drag )
Musique d’ambiance tout au long de la soirée.
We Are Brewers – Paris
Projection à 19h / Bingo Drag Après
Tous les jeudis à 19h00✨
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Viewing Drag Race France S4 Ep.5 – Drag Invasion
Le jeudi 06 août 2026
de 19h00 à 00h00
payant
De 10 à 15 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-06T19:00:00+02:00_2026-08-06T00:00:00+02:00
We Are Brewers 16 Bd Jules Ferry, 75011 Paris
https://shotgun.live/fr/events/drag-invasion-soiree-viewing-dragrace-drag-show-5 +33752259273 draginvasionparis@gmail.com
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