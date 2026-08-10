Informations pratiques

Thann

Vignobles en Scène Alsace animation musicale Bar à vinyles !

1 rue du Vignoble Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17 23:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Ambiance musicale et conviviale au Bar à Vinyles ! Profitez d’une sélection musicale autour des vinyles, accompagnée d’une buvette et de petites gourmandises planches et tarte flambée.

Venez partager un moment chaleureux autour de la musique et des plaisirs gourmands ! Le Bar à Vinyl vous invite à profiter d’une animation musicale dans une ambiance conviviale, avec une sélection de vinyles pour accompagner votre soirée. Côté gourmandises, laissez-vous tenter par une planche végétarienne, une planche de charcuterie et fromages ou une traditionnelle tarte flambée. Une buvette sera également proposée pour prolonger ce moment de partage. .

1 rue du Vignoble Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

Enjoy a musical and friendly atmosphere at Bar %E0 Vinyles! Check out our vinyl-themed music selection, along with a bar and small bites: platters and tarte flambée.

L’événement Vignobles en Scène Alsace animation musicale Bar à vinyles ! Thann a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay