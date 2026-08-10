Informations pratiques

Thann

Vignobles en Scène Alsace création de votre étiquette de vins et initiation à la dégustation

1 rue du Vignoble Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Dégustez trois vins avec Léa Schnebelen, vigneronne et œnologue, puis laissez parler votre créativité en réalisant une étiquette inspirée des saveurs et parfums de votre vin préféré.

Vivez une expérience sensorielle et créative autour du vin ! Aux côtés de Léa Schnebelen, vigneronne et œnologue sur le Grand Cru Rangen de Thann, initiez-vous à la dégustation de trois vins et découvrez leurs saveurs, leurs parfums et leurs particularités. Choisissez ensuite votre vin préféré et laissez parler votre créativité en imaginant une étiquette qui traduira, en couleurs et en formes, vos impressions de dégustation. Repartez avec votre création unique et profitez d’une pause gourmande pour prolonger ce moment convivial. .

1 rue du Vignoble Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

Taste three wines with L%E9a Schnebelen, a winemaker and oenologist, then let your creativity run wild by designing a label inspired by the flavors and aromas of your favorite wine.

L’événement Vignobles en Scène Alsace création de votre étiquette de vins et initiation à la dégustation Thann a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay