Informations pratiques

Thann

Vignobles en Scène Alsace gourmandises sucrées salées dans le vignoble du Grand Cru Rangen

1 rue du Vignoble Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16 21:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Découvrez l’art des accords mets et vins au cœur du Grand Cru Rangen ! 5 vins et 3 gourmandises sucrées salées pour une expérience sensorielle entre terroir, saveurs et parfums.

Avec Léa Schnebelen, vigneronne et œnologue, découvrez l’art subtil des accords entre mets et vins lors d’une dégustation gourmande au cœur du vignoble du Grand Cru Rangen de Thann. Au fil de 5 vins et 3 mets, explorez un équilibre délicat de saveurs et de parfums, où l’assiette et le verre se répondent. Grand Cru Rangen, Riesling Bollenberg, Gewurztraminer et Pinot Gris élevés en fût de chêne… Une expérience sensorielle entre gourmandise, découverte et terroir. .

1 rue du Vignoble Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

Discover the art of pairing food and wine in the heart of the Rangen Grand Cru! Five wines and three sweet and savory treats for a sensory experience that celebrates terroir, flavors, and aromas.

L’événement Vignobles en Scène Alsace gourmandises sucrées salées dans le vignoble du Grand Cru Rangen Thann a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay