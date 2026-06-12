Vignobles en Scène Alsace: Masterclass Vivez les accords Foies Gras-Vins bio avec leurs producteurs Gueberschwihr

Informations pratiques

Gueberschwihr

Vignobles en Scène Alsace: Masterclass Vivez les accords Foies Gras-Vins bio avec leurs producteurs

1 Brunnmattweg Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 17:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Masterclass gastronomique au cœur de la cave du Domaine GUETH. Dégustez 4 créations au foie gras accompagnées de 8 vins d’Alsace bio, commentées par le producteur multimédaillé Marcel METZLER et la vigneronne Muriel GUETH. Une rencontre gourmande entre terroirs et savoir-faire.

Le temps d’une rencontre exceptionnelle, plongez dans l’univers de deux producteurs passionnés et découvrez les secrets des plus beaux accords entre foies gras artisanaux et vins d’Alsace bio.

Installés au cœur de la cave à bouteilles du Domaine GUETH, au milieu des millésimes, vivez une expérience immersive où gastronomie, terroirs et savoir-faire se rencontrent. Cette masterclass est animée par Marcel METZLER, producteur de foies gras plusieurs fois médaillé, et Muriel GUETH, vigneronne indépendante. Ensemble, ils partagent leur passion, racontent leurs métiers et dévoilent les subtilités qui permettent de créer des accords d’une grande finesse.

La dégustation comprend quatre créations gastronomiques trois foies gras au torchon canard, Canoie (l’alliance de foies gras d’oie et de canard) et oie ainsi qu’un foie gras poêlé façon parmentière, sublimé par un jus de truffes. Chaque création est associée à deux vins d’Alsace bio soigneusement sélectionnés afin de révéler toute la richesse des saveurs et de démontrer l’influence du vin sur la perception d’un même mets.

Bien plus qu’une dégustation, cette rencontre est une véritable immersion dans les terroirs alsaciens. Les échanges avec les deux producteurs, les conseils de dégustation et les explications sur les accords mets-vins font de cette masterclass une expérience conviviale, authentique et accessible aussi bien aux amateurs qu’aux fins gourmets. .

1 Brunnmattweg Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 33 61 cave@vin-alsace-gueth.com

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English :

Gastronomic masterclass in the heart of the Domaine GUETH wine cellar. Taste 4 foie gras creations paired with 8 organic Alsatian wines, with commentary by multi-award-winning producer Marcel METZLER and winemaker Muriel GUETH. A gourmet encounter celebrating terroir and expertise.

L’événement Vignobles en Scène Alsace: Masterclass Vivez les accords Foies Gras-Vins bio avec leurs producteurs Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach