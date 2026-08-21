Informations pratiques

Orschwiller

Vignobles en Scène Alsace Un châtelain nommé Bacchus

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 16:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Au cours d’une visite particulière, le château et le vin se mêlent pour vous emmener dans un voyage historique et œnologique.

Au cours de cette visite, le château et le vin se mêlent et vous emmènent dans un voyage historique et œnologique.

À travers des éléments d’architecture, des détails de décors, des objets de collections et des pièces d’archives… vous verrez que la vigne n’est jamais loin de la forteresse ! La visite se termine par une dégustation d’hypocras, boisson médiévale par excellence ! .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

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English :

During a particular visit, the castle and the wine are mixed to take you on a historical and oenological journey.

L’événement Vignobles en Scène Alsace Un châtelain nommé Bacchus Orschwiller a été mis à jour le 2026-08-21 par Château du Haut-Koenigsbourg