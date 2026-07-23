Vignobles en Scène Dégustation Quiz avec Art Dit Vin Épernay

Informations pratiques

Épernay

Vignobles en Scène Dégustation Quiz avec Art Dit Vin

Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay Marne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Préparez vos papilles et aiguisez vos méninges pour une expérience insolite qui allie le frisson du quiz culture à l’effervescence d’une dégustation !Tout public

A l’occasion de Vignobles en Scène, préparez vos papilles et aiguisez vos méninges pour une expérience insolite qui allie le frisson du quiz culture à l’effervescence d’une dégustation.

Autour d’une dégustation très conviviale de 3 cuvées de la Maison Pierre Pinard (Brut, Blanc de noirs et Rosé), animée par Art Dit Vin, vous serez invité à tester vos connaissances sur les vins de Champagne, des mystères de sa création aux subtilités de ses arômes. Une gourmandise sucrée accompagnera la cuvée de Champagne Rosé.

Pendant que chaque gorgée révèlera son histoire effervescente, les questions vous transporteront au cœur du vignoble et des lieux emblématiques champenois, de Sézanne à Reims en passant par Epernay, vous faisant découvrir les secrets de ce nectar d’exception.

Connaisseur chevronné ou simplement curieux du Champagne, cette Dégustation Quiz vous promet des instants de partage et de découverte, ponctués par l’excitation de la compétition.

Laissez le champagne s’exprimer et les questions fuser !

Et pour les -18ans et les sans alcool , une dégustation de Jus de pomme et de Bulles de pomme (pétillant) est possible.

En français uniquement. .

Office de Tourisme Epernay en Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est +33 3 26 53 33 00

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English : Vignobles en Scène Dégustation Quiz avec Art Dit Vin

Get your taste buds ready and sharpen your wits for a unique experience that combines the thrill of a trivia quiz with the excitement of a tasting!

L’événement Vignobles en Scène Dégustation Quiz avec Art Dit Vin Épernay a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT de la Marne