Informations pratiques

Épernay

Vignobles en Scène Entrée gratuite au musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Exceptionnellement pour Vignobles en Scène, visitez gratuitement le Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale !Tout public

A l’occasion de Vignobles en scène, l’entrée au musée est gratuite durant tout le week-end ! Profitez-en pour explorer nos collections et découvrir ou redécouvrir l’histoire de la région et du vin de Champagne. .

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay 51200 Marne Grand Est

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English : Vignobles en Scène Entrée gratuite au musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

As a special treat for Vignobles en Scène, visit the Champagne Wine and Regional Archaeology Museum for free!

L’événement Vignobles en Scène Entrée gratuite au musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT de la Marne