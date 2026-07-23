Vignobles en Scène Escape box Le mystère de la cave secrète Épernay
samedi 17 octobre 2026 · Épernay
Informations pratiques
Épernay
Vignobles en Scène Escape box Le mystère de la cave secrète
Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 12:30:00
fin : 2026-10-17 13:45:00
Date(s) :
2026-10-17
Percez le mystère d’une Maison de Champagne disparue !
Un coffret ancien et scellé refait surface d’un grenier à Épernay, à vous d’en percer le mystère avant que l’histoire ne s’efface à jamais…Tout public
Escape Box. Une cave secrète, dissimulée sous l’avenue de Champagne, renfermerait des carnets, outils et secrets d’une Maison disparue, fondatrice de techniques avant-gardistes aujourd’hui oubliées. Un coffret ancien et scellé, refait surface d’un grenier à Épernay. Il contient un étrange diorama de l’avenue, des objets insolites et des notes incomplètes. Il ne reste qu’à percer son mystère avant que l’histoire ne s’efface à jamais…
A l’occasion de Vignobles en Scène et en partenariat avec les médiathèques d’Epernay.
SUR RESERVATION obligatoire.
4 personnes par créneau.
12 ans et + .
Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay 51200 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vignobles en Scène Escape box Le mystère de la cave secrète
Unravel the mystery of a long-lost Champagne House!
An old, sealed box has resurfaced from an attic in Épernay—it’s up to you to unravel its mystery before the story is lost forever…
L’événement Vignobles en Scène Escape box Le mystère de la cave secrète Épernay a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT de la Marne
À voir aussi à Epernay (Marne)
- Présentation de saison 26-27 Le Salmanazar Épernay 15 septembre 2026
- Exposition temporaire Béatrice Dahm, Musée Villa Piquart parcours de guerres, Épernay 18 septembre 2026
- Escape Box, Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay, Épernay 3 octobre 2026
- Atelier Pixel Art avec Bricks4Kidz, Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay, Épernay 3 octobre 2026
- Sophro-écriture, Médiathèque Simone-Veil 1 rue professeur Langevin 51200 Epernay, Épernay 3 octobre 2026