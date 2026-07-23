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AGENDA · Épernay

Vignobles en Scène Escape box Le mystère de la cave secrète Épernay

samedi 17 octobre 2026 · Épernay

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale
Ville
51200 Épernay
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Épernay

Vignobles en Scène Escape box Le mystère de la cave secrète

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 12:30:00
fin : 2026-10-17 13:45:00

Date(s) :
2026-10-17

Percez le mystère d’une Maison de Champagne disparue !
Un coffret ancien et scellé refait surface d’un grenier à Épernay, à vous d’en percer le mystère avant que l’histoire ne s’efface à jamais…Tout public
Escape Box. Une cave secrète, dissimulée sous l’avenue de Champagne, renfermerait des carnets, outils et secrets d’une Maison disparue, fondatrice de techniques avant-gardistes aujourd’hui oubliées. Un coffret ancien et scellé, refait surface d’un grenier à Épernay. Il contient un étrange diorama de l’avenue, des objets insolites et des notes incomplètes. Il ne reste qu’à percer son mystère avant que l’histoire ne s’efface à jamais…

A l’occasion de Vignobles en Scène et en partenariat avec les médiathèques d’Epernay.

SUR RESERVATION obligatoire.
4 personnes par créneau.
12 ans et +   .

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay 51200 Marne Grand Est  

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English : Vignobles en Scène Escape box Le mystère de la cave secrète

Unravel the mystery of a long-lost Champagne House!
An old, sealed box has resurfaced from an attic in Épernay—it’s up to you to unravel its mystery before the story is lost forever…

L’événement Vignobles en Scène Escape box Le mystère de la cave secrète Épernay a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT de la Marne

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