Informations pratiques

Épernay

Vignobles en Scène exposition Vignes en Champagne. Innovations et encépagement, une épopée collective

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Une expérience inédite au cœur de l’histoire de l’encépagement en Champagne.Tout public

Des premières batailles contre le phylloxéra avec l’AVC ( Association Viticole Champenoise) aux recherches actuelles sur l’amélioration du matériel végétal, en passant par des figures emblématiques telles que Raoul Chandon de Briailles, cette exposition propose un voyage au cœur de l’histoire de l’encépagement en Champagne.

Grâce à plusieurs modules ludiques et interactifs, l’exposition illustre également comment la Champagne continue à faire face aux enjeux sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui en mettant en œuvre plusieurs programmes de recherche (CEPInnov, ResDur, etc.), sans perdre de vue son devoir d’excellence.

Une expérience inédite proposée à l’occasion de Vignobles en Scène dans laquelle jeu vidéo, animations, films et archives numérisées sont sollicités pour répondre à toutes vos questions.

Exposition visible du 30 septembre au 15 novembre. Gratuit. .

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay 51200 Marne Grand Est accueil.musee@ville-epernay.fr

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English : Vignobles en Scène exposition Vignes en Champagne. Innovations et encépagement, une épopée collective

A one-of-a-kind experience at the heart of Champagne’s winemaking history.

L’événement Vignobles en Scène exposition Vignes en Champagne. Innovations et encépagement, une épopée collective Épernay a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne