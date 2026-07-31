Vignobles en Scène exposition Vignes en Champagne. Innovations et encépagement, une épopée collective Épernay
samedi 17 octobre 2026 · Épernay
Informations pratiques
Épernay
Vignobles en Scène exposition Vignes en Champagne. Innovations et encépagement, une épopée collective
Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Une expérience inédite au cœur de l’histoire de l’encépagement en Champagne.Tout public
Des premières batailles contre le phylloxéra avec l’AVC ( Association Viticole Champenoise) aux recherches actuelles sur l’amélioration du matériel végétal, en passant par des figures emblématiques telles que Raoul Chandon de Briailles, cette exposition propose un voyage au cœur de l’histoire de l’encépagement en Champagne.
Grâce à plusieurs modules ludiques et interactifs, l’exposition illustre également comment la Champagne continue à faire face aux enjeux sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui en mettant en œuvre plusieurs programmes de recherche (CEPInnov, ResDur, etc.), sans perdre de vue son devoir d’excellence.
Une expérience inédite proposée à l’occasion de Vignobles en Scène dans laquelle jeu vidéo, animations, films et archives numérisées sont sollicités pour répondre à toutes vos questions.
Exposition visible du 30 septembre au 15 novembre. Gratuit. .
Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay 51200 Marne Grand Est accueil.musee@ville-epernay.fr
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English : Vignobles en Scène exposition Vignes en Champagne. Innovations et encépagement, une épopée collective
A one-of-a-kind experience at the heart of Champagne’s winemaking history.
L’événement Vignobles en Scène exposition Vignes en Champagne. Innovations et encépagement, une épopée collective Épernay a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne
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