Viiste commentée du village de Gometz-le-Châtel, Espace culturel Barbara – Gometz-le-Châtel, Gometz-le-Châtel
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Barbara - Gometz-le-Châtel · Gometz-le-Châtel
Informations pratiques
Viiste commentée du village de Gometz-le-Châtel Samedi 19 septembre, 14h30 Espace culturel Barbara – Gometz-le-Châtel Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Visite commentée par un bénévole de la Mémoire CastelGometzienne du vieux village de Gometz-le-Châtel qui a su conserver son cachet ancien.
La visite comporte des passages non accessibles aux handicapés moteur.
Espace culturel Barbara – Gometz-le-Châtel Rue du fromenteau 91940 Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel 91940 Les Delâches Essonne Île-de-France
Visite commentée par un bénévole de la Mémoire CastelGometzienne du vieux village de Gometz-le-Châtel
©Mairie de Gometz-le-Châtel