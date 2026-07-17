Viiste commentée du village de Gometz-le-Châtel, Espace culturel Barbara – Gometz-le-Châtel, Gometz-le-Châtel

Informations pratiques

Viiste commentée du village de Gometz-le-Châtel Samedi 19 septembre, 14h30 Espace culturel Barbara – Gometz-le-Châtel Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite commentée par un bénévole de la Mémoire CastelGometzienne du vieux village de Gometz-le-Châtel qui a su conserver son cachet ancien.

La visite comporte des passages non accessibles aux handicapés moteur.

Espace culturel Barbara – Gometz-le-Châtel Rue du fromenteau 91940 Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel 91940 Les Delâches Essonne Île-de-France

Visite commentée par un bénévole de la Mémoire CastelGometzienne du vieux village de Gometz-le-Châtel

©Mairie de Gometz-le-Châtel