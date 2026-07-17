Viste commentée de l’église Saint-Clair de Gometz-le-Châtel, Église Saint-Clair de Gometz-lz-Châtel, Gometz-le-Châtel

Informations pratiques

Viste commentée de l’église Saint-Clair de Gometz-le-Châtel Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Clair de Gometz-lz-Châtel Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite commentée de l’église Saint-Clair par un bénévole de l’ASEGC : architecture, histoire, mobilier.

Église Saint-Clair de Gometz-lz-Châtel Rue de l’église, 91940 Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel 91940 Les Delâches Essonne Île-de-France

Visite commentée de l’église Saint-Clair par un bénévole de l’ASEGC

©ASEGC