AGENDA · Gometz-le-Châtel
Viste commentée de l’église Saint-Clair de Gometz-le-Châtel, Église Saint-Clair de Gometz-lz-Châtel, Gometz-le-Châtel
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Clair de Gometz-lz-Châtel · Gometz-le-Châtel
Informations pratiques
Viste commentée de l’église Saint-Clair de Gometz-le-Châtel Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Clair de Gometz-lz-Châtel Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite commentée de l’église Saint-Clair par un bénévole de l’ASEGC : architecture, histoire, mobilier.
Église Saint-Clair de Gometz-lz-Châtel Rue de l’église, 91940 Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel 91940 Les Delâches Essonne Île-de-France
Visite commentée de l’église Saint-Clair par un bénévole de l’ASEGC
©ASEGC