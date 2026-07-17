Visite libre de l’église Saint-Clair de Gometz-le-Châtel, Église Saint-Clair de Gometz-lz-Châtel, Gometz-le-Châtel

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Clair de Gometz-le-Châtel 19 et 20 septembre Église Saint-Clair de Gometz-lz-Châtel Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Clair de Gometz-le-Châtel.

Eglise des XIe-XVIe siècles.

Un diaporama vous donnera des informations sur l’histoire et le mobilier de cette église et des bénévoles pourront répondre à vos questions.

L’église fait actuellement des travaux (couverture-charpente). Une souscription publique est ouverte sous le patronage de la Fondation du Patrimoine.

Église Saint-Clair de Gometz-lz-Châtel Rue de l’église, 91940 Gometz-le-Châtel Gometz-le-Châtel 91940 Les Delâches Essonne Île-de-France

Visite libre

©ASEGC