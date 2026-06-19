Village Colombier place du colombier, Dédalle Rennes Vendredi 10 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Village Colombier : une journée festive et animée !

Tout au long de l’après-midi, le PHAKT, la Tour d’Auvergne et les différentes associations du quartier organisent un après-midi très animé.

Au programme :

Spectacles, activités sportives, goûter, exposition… et bien d’autres surprises !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-10T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T18:00:00.000+02:00

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place du colombier, Dédalle 25 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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