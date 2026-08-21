Village de la mobilité, Place Salvador-Allende, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Village de la mobilité Jeudi 17 septembre, 12h00 Place Salvador-Allende Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T12:00:00+02:00 – 2026-09-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T12:00:00+02:00 – 2026-09-17T18:00:00+02:00

La Ville de Villeneuve d’Ascq organise un village de la mobilité jeudi 17 septembre 2026 de 12h à 18h, place Allende : venez découvrir, essayer, vous informer et adopter les mobilités de demain.

Au programme :

Les partenaires du Village de la Mobilité vous proposent de nombreuses animations gratuites.

Tout au long de l’après-midi, les partenaires de la Ville vous feront découvrir les mobilités douces à travers des ateliers pratiques, des démonstrations et des animations ludiques.

ADAV

Informations et conseils autour de la pratique du vélo.

Exposition « Bouger, marcher, c’est gagné ! ».

Gravage Bicycode pour protéger votre vélo contre le vol.

Jantes du Nord

Atelier participatif de réparation de vélo (sur inscription).

Profitez de cette journée pour redonner un coup de neuf à votre vélo ! Les réparateurs professionnels de Jantes du Nord seront présents pour réaliser de petites réparations, effectuer des réglages et vous apporter des conseils d’entretien afin de reprendre la route en toute sérénité. Que vous soyez cycliste régulier ou occasionnel, n’hésitez pas à venir avec votre vélo et à échanger avec ces spécialistes.

9 créneaux disponibles pour venir réparer vos vélos : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26

Grand Huit

Parcours de maniabilité en trottinette.

Essais de nouvelles mobilités.

ReCycle Moi

Broc à vélo.

Vente de vélos recyclés et remis à neuf.

Association Prévention Routière

Animation « Le vélo des 10 erreurs ».

Conseils sur les équipements indispensables pour circuler à vélo en toute sécurité.

Ilévia

Informations sur les réseaux et les services de mobilité proposés sur le territoire.

Two Roule

Quiz autour du partage de la route.

Atelier de sensibilisation aux distracteurs du piéton.

MAIF

Deux espaces de sensibilisation seront proposés tout au long de la journée.

Découvrez les risques de manière immersive :

Expérience en réalité virtuelle avec des scénarios de circulation à vélo, en trottinette ou à pied (à partir de 13 ans).

Parcours d’alcoolémie avec lunettes simulant les effets d’une consommation d’alcool.

Documentation pédagogique sur la mobilité et la sécurité routière, notamment destinée aux enseignants.

Testez vos connaissances et tentez de gagner des cadeaux :

Quiz sur les mobilités douces, la sécurité routière et l’assurance des modes de déplacement. De nombreux lots sont à gagner, dont :

des bons d’achat pour l’acquisition d’un vélo chez ReCycle Moi ;

des casques ;

des gilets de haute visibilité.

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La Ville de Villeneuve d’Ascq organise un village de la mobilité jeudi 17 septembre 2026 de 12h à 18h, place Allende : venez découvrir, essayer, vous informer et adopter les mobilités de demain

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