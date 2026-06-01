Village de l’archéologie de Lyon, Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot, Lyon

Village de l’archéologie de Lyon 12 – 14 juin Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot Métropole de Lyon

pas de réservations, entrée gratuite et libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Village de l’archéologie

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, et pour sa onzième édition, le village de l’archéologie de Lyon prend ses quartiers dans le 3e et le 7e arrondissement de Lyon avec trois lieux pour vous accueillir : le Centre Berthelot, le Musée des Moulages et le cinéma Comoedia.

Pendant trois journées, le vendredi 12, le samedi 13 et le dimanche 14 juin, les visiteurs sont invités à découvrir les différentes facettes de l’archéologie, au travers d’ateliers, démonstrations, projection, expositions, animés par des spécialistes.

Partenaires du village : Institut national de recherches archéologiques préventives, Service régional de l’archéologie, Maison de l’orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, Direction de l’archéologie de la ville de Lyon, association StudArchéo, Association de recherche et de développement des arts martiaux européens à Lyon, Lyon BD Festival, Cinéma Le Comoedia, Épicerie séquentielle, École nationale supérieure d’architecture de Lyon, École polytechnique fédérale de Lausanne, Musée des moulages de l’université Lumière Lyon 2.

Le coeur du village :

Centre Berthelot, vendredi 12 juin (9h-17h, journée exclusivement dédiée aux publics scolaires), samedi 13 et dimanche 14 juin (11h-18h).

Le village, c’est aussi :

le MuMo Musée des Moulages , 87 cours Gambetta à Lyon 3e le samedi 13 juin (14h-18h)

, 87 cours Gambetta à Lyon 3e le samedi 13 juin (14h-18h) le Cinéma le Comoedia, 13 avenue Berthelot à Lyon 7e dimanche 14 juin (11h-13h).

Village de l’archéologie de Lyon – Centre Berthelot 14 avenue Berthelot, 69007 LYON Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 65 Pour la 11e année, le village de l’archéologie s’installe au cœur de Lyon. Le Centre Berthelot, Le Centre Berthelot est un ensemble de bâtiments construit dans les années 1880-1890 pour abriter l’École du service de santé des armées de Lyon-Bron. Désaffecté dans les années 1980, il prend le nom de l’homme politique et scientifique Marcellin Berthelot. Il regroupe plusieurs établissements à vocation pédagogique : le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, l’Institut d’études politiques (« Sciences Po Lyon »), l’Institut d’Urbanisme et la Maison des Sciences de l’Homme Lyon – St Etienne. Métro B, arrêt Jean Macé

Tram T1, arrêt Quai Claude Bernard

Tram T2, arrêt Centre Berthelot

Village de l’archéologie

© Karyn Mercier, MOM CNRS