Village de l’archéologie de Nice, Musée archéologique de Cimiez, Nice

Village de l’archéologie de Nice 13 et 14 juin Musée archéologique de Cimiez Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Tout au long du week-end, archéologues et médiateurs vous donnent rendez vous pour des ateliers ludiques et des moments d’échange afin de partager leurs découvertes, leurs savoir faire et les secrets de leurs métiers. Venez vivre l’archéologie de l’intérieur a travers de nombreux ateliers :

– De la pierre à l’étincelle :Expérimente et produis tes propres étincelles comme à la Préhistoire !

– L’archéo’ sous l’eau: Fouille l’épave de Villefranche IV !

– La dendrochronologie : Que révèlent les cernes des arbres ?

– Céramologie : Reconstitue et identifie les poteries !

– Fouille d’une inhumation : Rencontre des anthropologues !

– Archéologie biomoléculaire : Comment la chimie révèle-t-elle le quotidien de nos ancêtres ?

– Archéobotanique : Du microscope au paysage, découvre comment les plantes étaient utilisées dans le passé.

– Archéozoologie : sur les traces des animaux et des poissons du passé.

– Dans la peau d’un romain de l’Antiquité : Je crée ma céramique

– La préhistoire régionale : À la découverte des différents crânes de l’évolution humaine et de sites préhistoriques de notre région : la grotte du Vallonnet, le site de plein-air de Terra Amata et la grotte du Lazaret.

– Bienvenue à Cemenelum : Vivre à Cimiez à l’époque romaine. Présentation de répliques d’objets du quotidien et de tenues.

Musée archéologique de Cimiez 160 avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493815957 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/presentation-du-musee-archeologique-de-cimiez Les collections concernent la vie de Cemenelum et de la province des Alpes Maritimae, à travers les nombreux objets et documents officiels ou privés découverts lors des fouilles archéologiques de 1950 à 1969 dans le site acquis par la municipalité niçoise, mais aussi au-delà. En effet, des objets de toute la région ainsi que ceux découverts dans l’épave de la Fourmigue C au large de Golfe-Juan sont présentés.

Tout au long du week-end, archéologues et médiateurs vous donnent rendez vous pour des ateliers ludiques et des moments d’échange afin de partager leurs découvertes, leurs savoir faire et les secrets…

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