Village de l’archéologie du Mans, Village de l’archéologie du Mans, Le Mans

Village de l’archéologie du Mans 13 et 14 juin Village de l’archéologie du Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, l’Inrap et la ville du Mans co-organisent un Village de l’archéologie pour la première fois au Mans. Il sera installé sur la place Washington, tout juste ré-aménagée, au pied de l’ancien Hôtel-Dieu de Coëffort (actuelle église Sainte-Jeanne d’Arc).

Différents stands seront animés par les archéologues de l’Inrap et leurs partenaires avec des activités pour petits et grands. Au programme : des ateliers pour découvrir l’archéologie et ses métiers (anthropolie, céramologie…), des rencontres avec les archéologues, des présentations de l’actualité archéologique. En particulier, les récentes fouilles de la place Washington et celles menées dans le cadre des réseaux de chaleur seront évoquées.

En parallèles, des visites guidées dans et autour de l’Hôtel de Coëffort seront proposées, par les guide-conférenciers de la Ville du Mans et par Fabien Le Roux, archéologue à l’Inrap, responsable de la fouille de la place Washington.

Village de l’archéologie du Mans Place Washington – 72 100 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, l’Inrap et la ville du Mans co-organisent un Village de l’archéologie pour la première fois au Mans. Il sera installé sur la place Washington, …

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