Village de l’archéologie, Musée d’archéologie de Nice / Cimiez, Nice
Village de l’archéologie, Musée d’archéologie de Nice / Cimiez, Nice samedi 13 juin 2026.
Village de l’archéologie 13 et 14 juin Musée d’archéologie de Nice / Cimiez Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Tout au long du week-end, archéologues et médiateurs vous donnent rendez vous pour des ateliers ludiques et des moments d’échange afin de partager leurs découvertes, leurs savoir faire et les secrets de leurs métiers. Venez vivre l’archéologie de l’intérieur !
Musée d’archéologie de Nice / Cimiez 160 avenue des arènes de Cimiez Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.nice.fr/journees-europeennes-de-larcheologie/ Tout au long du week-end, archéologues et médiateurs vous donnent rendez vous pour des ateliers ludiques et des moments d’échange afin de partager leurs découvertes, leurs savoir faire et les secrets de leurs métiers. Venez vivre l’archéologie de l’intérieur ! Bus : Lignes 5, 18 et 33 (Arrêt Arènes / Musée Matisse)
Tout au long du week-end, archéologues et médiateurs vous donnent rendez vous pour des ateliers ludiques et des moments d’échange afin de partager leurs découvertes, leurs savoir faire et les secrets…
©Métropole Nice Côte d’Azur
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