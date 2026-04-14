Village de l’archéologie, Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse

Village de l’archéologie 13 et 14 juin Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Haute-Garonne

Entrée libre, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, de nombreux partenaires du musée Saint-Raymond s’associent pour vous faire découvrir les métiers de l’archéologie et du patrimoine. Vous pourrez les rencontrer dans un village installé dans la cour du musée et dans le parcours permament.

A cette occasion, l’entrée du musée est gratuite pour tout le monde.

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Photo : Juliette Brunel

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ https://twitter.com/MSR_Tlse;https://www.facebook.com/museesaintraymond;https://saintraymond.festik.net/;https://www.instagram.com/msr_tlse Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Journées européennes de l’archéologie archéologie journées européennes de l’archéologie

© Juliette Brunel