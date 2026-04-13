Village de stands – en partenariat avec l’association Un Prétexte, Cosquer Méditerranée, Marseille

Village de stands – en partenariat avec l’association Un Prétexte 13 et 14 juin Cosquer Méditerranée Bouches-du-Rhône

Tarifs

ADULTES : 19€

ENFANTS DE 10 À 17 ANS : 11€

ENFANTS DE 6 À 9 ANS : 6€

GRATUIT JUSQU’À 5 ANS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Un espace ludique pour les petits et les grands avec ateliers, jeux et découvertes autour de la Préhistoire.

Les 13 et 14 juin | 10h – 18h | Dès 6 ans | Inclus dans le billet d’entrée

Cosquer Méditerranée Promenade Robert Laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491312312 https://www.grotte-cosquer.com L’aventure Cosquer Méditerranée se déploie sur trois niveaux avec sous la mer, la restitution de la grotte préhistorique. Depuis une base sous-marine imaginaire, par groupe de 6 personnes, visitez la restitution de la grotte Cosquer dans une atmosphère proche de l’originale. Vous parcourez la grotte restituée confortablement installés à bord des modules d’exploration et équipés d’un audioguide (disponible en 6 langues). Le récit sur les secrets de la grotte Cosquer vous sont racontés par le comédien marseillais Philippe Caubère. Une visite riche de 480 gravures et peintures pariétales réalisées entre 33 000 et 19 000 ans avant le présent. A cela s’ajoute des spéléothèmes et autres merveilles géologiques reproduits et mis en scènes avec un souci de réalisme s’appuyant sur des données scientifiques.

Un espace ludique pour les petits et les grands avec ateliers, jeux et découvertes autour de la Préhistoire.

©Cosquer Méditerranée