Village des sciences Sablé-sur-Sarthe
samedi 3 octobre 2026 · Sablé-sur-Sarthe
Informations pratiques
Sablé-sur-Sarthe
Village des sciences
Espace Madeleine Marie et l’Apostrophe Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 13:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Fête de la Science
Au Village des Sciences vous attendent de multiples espaces d’animations, de démonstrations et d’expositions ! Vous pourrez tester, échanger, expérimenter et questionner les scientifiques venus à votre rencontre ! Animations en continu, expositions et rencontres… .
Espace Madeleine Marie et l’Apostrophe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire mscontact@maine-sciences.org
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English :
Science Festival
L’événement Village des sciences Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72
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