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AGENDA · Sablé-sur-Sarthe

Village des sciences Sablé-sur-Sarthe

samedi 3 octobre 2026 · Sablé-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Espace Madeleine Marie et l'Apostrophe
Ville
72300 Sablé-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif

Sablé-sur-Sarthe

Village des sciences

Espace Madeleine Marie et l’Apostrophe Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 13:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Fête de la Science
Au Village des Sciences vous attendent de multiples espaces d’animations, de démonstrations et d’expositions ! Vous pourrez tester, échanger, expérimenter et questionner les scientifiques venus à votre rencontre ! Animations en continu, expositions et rencontres…   .

Espace Madeleine Marie et l’Apostrophe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire   mscontact@maine-sciences.org

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English :

Science Festival

L’événement Village des sciences Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72

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