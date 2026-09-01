Informations pratiques

Sablé-sur-Sarthe

Village des sciences

Espace Madeleine Marie et l’Apostrophe Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 13:30:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Fête de la Science

Au Village des Sciences vous attendent de multiples espaces d’animations, de démonstrations et d’expositions ! Vous pourrez tester, échanger, expérimenter et questionner les scientifiques venus à votre rencontre ! Animations en continu, expositions et rencontres… .

Espace Madeleine Marie et l’Apostrophe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire mscontact@maine-sciences.org

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English :

Science Festival

L’événement Village des sciences Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72