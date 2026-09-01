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AGENDA · Douains

Village des Sports McArthurGlen Paris-Giverny Douains

dimanche 13 septembre 2026 · McArthurGlen Paris-Giverny · Douains

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
McArthurGlen Paris-Giverny
Adresse
Avenue du capitaine Vandière de Vitrac
Ville
27120 Douains
Département
Eure
Tarif

Douains

Village des Sports

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Les associations sportives présentes au sein du centre vous feront découvrir leurs disciplines à travers différentes démonstrations et initiations accessibles au public.

Une belle occasion de découvrir de nouvelles activités, d’échanger avec les associations locales et de s’initier à plusieurs pratiques sportives dans une ambiance conviviale.   .

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 00 

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English : Village des Sports

L’événement Village des Sports Douains a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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