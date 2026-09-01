Village des Sports McArthurGlen Paris-Giverny Douains

Informations pratiques

Douains

Village des Sports

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Les associations sportives présentes au sein du centre vous feront découvrir leurs disciplines à travers différentes démonstrations et initiations accessibles au public.

Une belle occasion de découvrir de nouvelles activités, d’échanger avec les associations locales et de s’initier à plusieurs pratiques sportives dans une ambiance conviviale. .

McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Village des Sports

L’événement Village des Sports Douains a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération