Village des Sports McArthurGlen Paris-Giverny Douains
dimanche 13 septembre 2026 · McArthurGlen Paris-Giverny · Douains
Informations pratiques
Douains
Village des Sports
McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Les associations sportives présentes au sein du centre vous feront découvrir leurs disciplines à travers différentes démonstrations et initiations accessibles au public.
Une belle occasion de découvrir de nouvelles activités, d’échanger avec les associations locales et de s’initier à plusieurs pratiques sportives dans une ambiance conviviale. .
McArthurGlen Paris-Giverny Avenue du capitaine Vandière de Vitrac Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 00
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English : Village des Sports
L’événement Village des Sports Douains a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération