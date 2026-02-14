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Dégustation: La Distillerie de la Seine Maison des Métiers d’Art Douains

Dégustation: La Distillerie de la Seine Maison des Métiers d’Art Douains samedi 28 novembre 2026.

Lieu
Maison des Métiers d'Art
Adresse
1 avenue du 13ème Dragon
Ville
27120 Douains
Département
Eure
Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Douains

Dégustation: La Distillerie de la Seine

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 15:00:00
fin : 2026-11-28 18:00:00

Date(s) :
2026-11-28

La Distillerie de la Seine est une distillerie artisanale fondée au Havre dans les anciens abatoirs en 2019 par Manuel Bouvier, passionné par la distillation depuis 4 générations.
Son idée est de raconter la Seine à travers ses spiritueux , en utilisant une eau provenant du plateau de Langres et des ingrédients issus des régions traversées par le fleuve. il fait partie des rares distilleries à produire du whisky au Havre.   .

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10 

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English : Dégustation: La Distillerie de la Seine

L’événement Dégustation: La Distillerie de la Seine Douains a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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