Village des start up Arènes de Lutèce – Bioalia, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – Bioalia 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Bioalia participera aux Arènes de Lutèce à l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture pour présenter ses alternatives marines végétales. À travers ses produits, l’entreprise propose de nouvelles façons de consommer des saveurs inspirées de la mer, tout en s’inscrivant dans une démarche plus durable et respectueuse des ressources naturelles.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Alternatives marines végétales

DR