Village des start up Arènes de Lutèce – C’mon pote Agri, Arènes de Lutèce, Paris
Village des start up Arènes de Lutèce – C’mon pote Agri, Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.
Village des start up Arènes de Lutèce – C’mon pote Agri 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
C’mon Pote Agri sera présente aux Arènes de Lutèce dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture pour faire découvrir ses produits à base de légumineuses locales issus de pratiques d’agriculture régénérative. L’entreprise met en avant une production plus durable, respectueuse des sols et des écosystèmes, tout en promouvant une alimentation plus locale et responsable.
Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Produits à base de légumineuses locales issus de pratiques d’agriculture régénérative
DR
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