Village des start up Arènes de Lutèce – Floorish, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – Floorish 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Floorish vous fera découvrir ses mixes sans gluten revalorisés. L’entreprise propose des alternatives gourmandes et accessibles, pensées pour répondre aux nouveaux besoins alimentaires tout en valorisant des ingrédients simples et de qualité.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Mixes sans gluten revalorisés

DR