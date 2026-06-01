Village des start up Arènes de Lutèce – J’achète Fermier, Arènes de Lutèce, Paris
Village des start up Arènes de Lutèce – J’achète Fermier, Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.
Village des start up Arènes de Lutèce – J’achète Fermier 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
J’achète Fermier sera présente pour faire découvrir ses micro-ateliers dédiés à la transformation des récoltes locales. L’entreprise met en avant des solutions concrètes pour accompagner les producteurs dans la valorisation de leurs productions, en favorisant les circuits courts et la création de valeur directement sur les territoires.
Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Micro-ateliers pour transformer et mieux valoriser les récoltes localement.
DR
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