Village des start up Arènes de Lutèce – Kerwell, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – Kerwell 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Kerwell propose des fruits lyophilisés pensés pour accompagner le quotidien des familles. Pratiques, sains et faciles à conserver, ces produits permettent de consommer des fruits autrement, tout en conservant leurs qualités nutritionnelles et gustatives.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Fruits lyophilisés

DR