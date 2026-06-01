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Village des start up Arènes de Lutèce – Un coing de Paris, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – Un coing de Paris, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – Un coing de Paris, Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Arènes de Lutèce

Adresse : 9 rue de Navarre 75005 Paris

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Village des start up Arènes de Lutèce – Un coing de Paris 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Un Coin de Paris sera présent aux Arènes de Lutèce dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture pour faire découvrir son action de mise en valeur du patrimoine fruitier des espaces verts publics parisiens. L’initiative sensibilise le public à la richesse végétale de la ville et à l’importance de préserver et valoriser les ressources fruitières urbaines.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Mise en valeur du patrimoine fruitier des espaces verts publics parisiens.

DR

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