Village des start up Arènes de Lutèce – Un coing de Paris, Arènes de Lutèce, Paris

Village des start up Arènes de Lutèce – Un coing de Paris 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Un Coin de Paris sera présent aux Arènes de Lutèce dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture pour faire découvrir son action de mise en valeur du patrimoine fruitier des espaces verts publics parisiens. L’initiative sensibilise le public à la richesse végétale de la ville et à l’importance de préserver et valoriser les ressources fruitières urbaines.

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

Mise en valeur du patrimoine fruitier des espaces verts publics parisiens.

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