Village enfants yotta xp Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier
Village enfants yotta xp Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier samedi 18 juillet 2026.
Bellerive-sur-Allier
Village enfants yotta xp
Route du Pont de l’Europe Palais du lac Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le village YOTTA XP accueille petits et grands avec une vaste zone enfants animée par Décathlon speed ball, cornhole, trampoline, mölkky, ping-pong, pétanque plastique et ateliers de coloriage supporters, tout au long du week-end.
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Route du Pont de l’Europe Palais du lac Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 84 18 27 contact@yottaxp.com
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English :
The YOTTA XP village welcomes visitors of all ages with a large children’s area hosted by Decathlon, featuring speed ball, cornhole, a trampoline, mölkky, ping-pong, plastic petanque, and fan-themed coloring workshops throughout the weekend.
L’événement Village enfants yotta xp Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
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