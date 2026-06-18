Village enfants yotta xp Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier samedi 18 juillet 2026.

Bellerive-sur-Allier

Village enfants yotta xp

Route du Pont de l’Europe Palais du lac Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le village YOTTA XP accueille petits et grands avec une vaste zone enfants animée par Décathlon speed ball, cornhole, trampoline, mölkky, ping-pong, pétanque plastique et ateliers de coloriage supporters, tout au long du week-end.

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Route du Pont de l’Europe Palais du lac Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 84 18 27 contact@yottaxp.com

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English :

The YOTTA XP village welcomes visitors of all ages with a large children’s area hosted by Decathlon, featuring speed ball, cornhole, a trampoline, mölkky, ping-pong, plastic petanque, and fan-themed coloring workshops throughout the weekend.

L’événement Village enfants yotta xp Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations