YOTTA XP Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier

YOTTA XP

Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 20 – 20 – 100 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

La YOTTA XP Vichy, c’est un week-end d’expérience sportive unique et inoubliable à vivre en famille ou entre amis.

Un rendez-vous qui promet intensité, spectacle et belles récompenses.

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Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 03 80 96 j.perrinet@yottaxp.com

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English :

The YOTTA XP Vichy is a unique and unforgettable weekend of sporting experience for families and friends.

An event that promises intensity, spectacle and great rewards.

L’événement YOTTA XP Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations