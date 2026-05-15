YOTTA XP Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier
YOTTA XP Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier samedi 18 juillet 2026.
Bellerive-sur-Allier
YOTTA XP
Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : 20 – 20 – 100 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
La YOTTA XP Vichy, c’est un week-end d’expérience sportive unique et inoubliable à vivre en famille ou entre amis.
Un rendez-vous qui promet intensité, spectacle et belles récompenses.
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Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 03 80 96 j.perrinet@yottaxp.com
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English :
The YOTTA XP Vichy is a unique and unforgettable weekend of sporting experience for families and friends.
An event that promises intensity, spectacle and great rewards.
L’événement YOTTA XP Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations
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