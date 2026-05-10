Village : Les règles sont dans la place Place Royale Nantes
Village : Les règles sont dans la place Place Royale Nantes mercredi 27 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 12:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme de cet après-midi :• Présentation des actions de la politique publique ville non-sexiste et rencontres avec des infirmières scolaires par la Ville de Nantes.• Simulateur permettant de ressentir les douleurs de règles par Somedays.• Atelier pour fabriquer vos propres serviettes périodiques avec l’association Les Simones.• Présentation des ressources et actions du Département de Loire-Atlantique pour lutter contre la précarité menstruelle.• Jeux et quiz interactifs autour des règles, de la santé menstruelle et du sport avec Règles Élémentaires.• Atelier sur la périménopause avec l’association Trust sur inscription• Jeux pour mieux comprendre la précarité menstruelle avec Info Jeunes Pays de la Loire.• Jeu décalé RagnagnaaaH à découvrir avec l’association Iki Iki – à partir de 8 ans.• Jeux éducatifs sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la lutte contre les discriminations avec NOSIG, centre LGBTQIA+ de Nantes.• Sélection de livres autour des menstruations par la librairie Maison Marguerite.À l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle, le 28 mai 2026.???? À lire : Accéder gratuitement à des protections périodiques???? Exposition Les règles sont dans la place, du 22 mai au 8 juin, Place Royale
Place Royale Nantes 44000
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/acceder-gratuitement-a-des-protections-periodiques
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