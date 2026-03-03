Ville et vie saine

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

Ce pourrait être un slogan d’une ville où il fait bon vivre.

Promenade richement commentée en plein cœur de la ville surnommée au début du XX° siècle Hygiopolis

Alors (re)découvrez la place Clemenceau, la rue Serviez , le rue Taylor et la rue Samonzet et allons jusqu’aux jardins suspendus secrètement gardés au-dessus du centre Bosquet !

– PMR oui

– le RDV sera précisé à l’inscription

– durée 2 heures à 2 heures 30 .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

