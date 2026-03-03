Ville et vie saine Pau
Ville et vie saine Pau lundi 16 mars 2026.
Ville et vie saine
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-16
Date(s) :
2026-03-16
Ce pourrait être un slogan d’une ville où il fait bon vivre.
Promenade richement commentée en plein cœur de la ville surnommée au début du XX° siècle Hygiopolis
Alors (re)découvrez la place Clemenceau, la rue Serviez , le rue Taylor et la rue Samonzet et allons jusqu’aux jardins suspendus secrètement gardés au-dessus du centre Bosquet !
– PMR oui
– le RDV sera précisé à l’inscription
– durée 2 heures à 2 heures 30 .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr
English : Ville et vie saine
