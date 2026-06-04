Villemagne-l’Argentière

VILLEMAGNE EN FÊTE

Place St Majan Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Fête du village proposée par le comité des fêtes de Villemagne l’Argentière.

Vendredi 3 juillet 18h30 brasucade animée par le groupe Les Bompas et à 22h grand bal avec DJ Puncho

Samedi 4 juillet 10h 30 Trail color avec la Batucada La Bande à Béziers, 13h30 concours de pétanque, 18h30 brasucade avec la pena Sulfate de cuivre, 20h30 repas et à 22h grand bak avec DJ Rotondo

07 77 46 84 77

Fête du village proposée par le comité des fêtes de Villemagne l’Argentière.

Vendredi 3 juillet 18h30 brasucade animée par le groupe Les Bompas et à 22h grand bal avec DJ Puncho

Samedi 4 juillet 10h 30 Trail color avec la Batucada La Bande à Béziers, 13h30 concours de pétanque, 18h30 brasucade avec la pena Sulfate de cuivre, 20h30 repas et à 22h grand bak avec DJ Rotondo

Fête foraine

07 77 46 84 77 .

Place St Majan Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 7 77 46 84 77

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English :

Village festival organized by the Comité des fêtes de Villemagne l’Argentière.

Friday, July 3: 6:30 p.m. brasucade with Les Bompas and 10 p.m. grand ball with DJ Puncho

Saturday, July 4: 10:30 am Trail color with Batucada La Bande à Béziers, 1:30 pm pétanque competition, 6:30 pm brasucade with Pena Sulfate de cuivre, 8:30 pm meal and 10 pm grand bak with DJ Rotondo

07 77 46 84 77

L’événement VILLEMAGNE EN FÊTE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB