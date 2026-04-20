Villers Mer et Campagne 170 ans de Villers-sur-Mer Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer

Villers Mer et Campagne 170 ans de Villers-sur-Mer

Place Jean Mermoz Départ de Villers-sur-Mer Tourisme Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17 12:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Villers-sur-Mer célèbre ses 170 ans ! Visites, animations, expositions, conférences et reconstitutions… Une belle occasion de faire revivre les moments marquants de l’histoire de la ville depuis sa fondation.

Aux côtés de Christian Hodiesne, le parcours propose une immersion totale entre terre et mer. Sur 5 km, l’itinéraire s’éloigne des sentiers battus à la découverte des chemins de traverse et des ruelles méconnues qui font le charme caché de Villers-sur-Mer. Des noms historiques du Boulevard Pitre Chevalier à l’atmosphère paisible du Chemin des Ormeaux, l’itinéraire traverse des lieux chargés d’histoire comme le parc de San Carlo ou le mystérieux Chemin du Chaos, pour finir en apothéose face aux falaises des Vaches Noires. Une balade revigorante pour voir la station balnéaire sous un nouvel angle !

Profil du parcours et points d’intérêt

• Dénivelé 100 mètres (prévoir quelques montées toniques)

• Curiosités historiques qui étaient Louis Armand et Pitre Chevalier ? A découvrir au fil des rues

• Patrimoine caché l’ancien lavoir, le Chemin des Ormeaux et l’entrée majestueuse du Manoir de l’Église

• Villers insolite exploration des rues disparues du secteur Pigeory et descente par le pittoresque Chemin du Chaos.

• Final spectaculaire arrivée par la rue Feine vers le panorama sauvage des falaises des Vaches Noires.

Durée environ 2h30 à 3h00 (boucle de 5km)

A SAVOIR

• Équipement bonnes chaussures de marche indispensables. L’utilisation de bâtons de marche est autorisée et même recommandée pour ceux qui le souhaitent afin de faciliter les passages avec dénivelé.

• Respect des lieux la balade traverse des sentiers naturels et des zones résidentielles calmes, merci de rester sur les chemins balisés.

• Animaux nos amis les animaux ne sont pas autorisés sur ce parcours.

Rendez-vous à l’office de tourisme de Villers-sur-Mer 10 minutes avant le début de la visite. .

Place Jean Mermoz Départ de Villers-sur-Mer Tourisme Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

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English : Villers Mer et Campagne 170 ans de Villers-sur-Mer

Villers-sur-Mer celebrates its 170th anniversary! Visits, events, exhibitions, conferences and re-enactments… A great opportunity to relive the key moments in the town’s history since its foundation.

L’événement Villers Mer et Campagne 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-20 par OT SPL Deauville