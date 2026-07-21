Villes en scène > #DRIFT compagnie Le Clair Obscur rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët

Informations pratiques

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Villes en scène > #DRIFT compagnie Le Clair Obscur

rue Waldeck Rousseau Salle des Fêtes Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-12 17:00:00

fin : 2027-05-12

Date(s) :

2027-05-12

Une œuvre multimédia immersive sous dôme, pour et par les enfants

#DRIFT propose à un équipage d’embarquer dans le vaisseau d’une astronaute. Tel un guide, elle accompagne les néo-spationautes dans un voyage vers le système exo-planétaire de l’étoile Trappist1E, laissant derrière eux notre système solaire et sa planète bleue, tout en croisant la route de divers phénomènes astrophysiques.

Œuvre sonore et visuelle en projection à 360°, #DRIFT est une performance arts-sciences portée par une comédienne et une écriture poétique de science-fiction, résultant de la création collaborative d’artistes des arts vivants et des arts numériques, d’un auteur de science-fiction, d’astrophysiciens et de groupes d’enfants.

Un spectacle multimédia qui suspend le public dans l’espace-temps au milieu du vide, invitant à la contemplation, la réflexion et la poésie.

Théâtre immersif, arts numériques, science-fiction 50 min Tout public, dès 7 ans .

rue Waldeck Rousseau Salle des Fêtes Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 88 tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.fr

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English : Villes en scène > #DRIFT compagnie Le Clair Obscur

L’événement Villes en scène > #DRIFT compagnie Le Clair Obscur Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-07-21 par CD50 Culture