Villes en scène > La vie rêvée compagnie Innisfree rue de la Halle Carentan-les-Marais

Informations pratiques

Carentan-les-Marais

Villes en scène > La vie rêvée compagnie Innisfree

rue de la Halle Théâtre Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-19 20:30:00

fin : 2027-01-19

Date(s) :

2027-01-19

Un récit drôle et touchant, où les rêves d’hier croisent les doutes d’aujourd’hui

Après le succès d’An Irish Story, Kelly Rivière revient avec La Vie Rêvée, un seule-en-scène où elle incarne Kelly Ruisseau, son alter ego.

À 13 ans, Kelly Ruisseau rêve de tutus, de scène et de devenir danseuse étoile. Mais la vie, souvent, choisit d’autres détours.

Aujourd’hui, elle a 40 ans, elle est comédienne… enfin, intermittente. Les (més)aventures, c’est son quotidien ! Alors, entre décalages, ratés et petites victoires, elle pose une question simple et universelle c’est quoi, réussir sa vie ?

Avec sa voix et son corps-caméléon, Kelly Rivière revient sur son parcours, ses rêves d’hier et ses galères d’aujourd’hui avec une galerie de personnages hauts en couleur. L’artiste déploie un jeu savoureux et nous entraîne dans les rencontres et les surprises qui font nos vies.

De l’autofiction jubilatoire LE FIGARO

Théâtre 1h30 Tout public, dès 12 ans .

rue de la Halle Théâtre Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 25 25 c.lefevre@ccbdc.fr

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English : Villes en scène > La vie rêvée compagnie Innisfree

L’événement Villes en scène > La vie rêvée compagnie Innisfree Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-07-17 par CD50 Culture