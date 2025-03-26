VINCENT DELERM – OPERA DE LIMOGES Limoges

VINCENT DELERM Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : VINCENT DELERMVincent Delerm occupe une place particulière dans le paysage culturel français: auteur, compositeur, interprète, photographe, cinéaste, il façonne des spectacles intelligents et sensibles dont lui seul a le secret. Après avoir annoncé dix concerts à la Cigale –dont certains sont déjà complets – à l’automne, il dévoile les premières dates de sa tournée à venir en 2025/2026.

OPERA DE LIMOGES 48, RUE JEAN JAURES 87000 Limoges 87