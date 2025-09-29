Vincent Dubois et Didier Buisson Théâtre de La Montjoie Monts-sur-Guesnes

Vincent Dubois et Didier Buisson

Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes Vienne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

2026-03-13

2026-03-13

2026-03-13

Vincent Dubois tombe le masque, celui de Maria des Bodin’s, pour nous faire découvrir ses talents de chanteur. Il rêvait depuis longtemps de nous préparer ce concert partage ! Dans un répertoire choisi de chansons françaises et canadiennes, Vincent passe du rire aux larmes et de l’émotion à la déconne. Il

s’accompagne tantôt à la guitare, tantôt au ukulélé, mais surtout, à ses côtés, il est accompagné avec brio par Didier Buisson, accordéoniste sensible et virtuose.

Vincent Dubois à la Montjoie, c’est un événement à ne pas rater !

