Vincent Dubois et Didier Buisson Théâtre de La Montjoie Monts-sur-Guesnes vendredi 13 mars 2026.
Vincent Dubois et Didier Buisson
Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes Vienne
Vincent Dubois tombe le masque, celui de Maria des Bodin’s, pour nous faire découvrir ses talents de chanteur. Il rêvait depuis longtemps de nous préparer ce concert partage ! Dans un répertoire choisi de chansons françaises et canadiennes, Vincent passe du rire aux larmes et de l’émotion à la déconne. Il
s’accompagne tantôt à la guitare, tantôt au ukulélé, mais surtout, à ses côtés, il est accompagné avec brio par Didier Buisson, accordéoniste sensible et virtuose.
Vincent Dubois à la Montjoie, c’est un événement à ne pas rater !
Réservation vivement conseillée ! .
Théâtre de La Montjoie Rue des Caves Brion Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 98 05 07
