VINCENT PEIRANI, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

VINCENT PEIRANI Jeudi 17 décembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 28€ | Tarif Abonné.e : 25€ | Tarif Infidèle : 25€ | Tarif PMR/PSH : 25€ | Enfants de moins de 12 ans : 16€ | JAZZ’N’WORLD : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T20:30:00+01:00 – 2026-12-17T23:30:00+01:00

Fin : 2026-12-17T20:30:00+01:00 – 2026-12-17T23:30:00+01:00

LLiving Being, c’est un melting potes. L’association de cinq personnalités complices, sublimant la sensibilité à fleur de touches de Vincent Peirani, accordéoniste tout terrain et compositeur mosaïste. Avec eux, depuis 2015, celui-ci ouvre grand les portes de son jardin secret. Plus grand encore peut-être avec ce 3e opus… malicieusement intitulé IV ! Nouvelles pépites et pièces pluridimensionnelles s’y emboîtent en un astucieux puzzle : ici, un dub glisse vers le musette ; là, la musique des Balkans chavire pour un twist vitaminé ; ailleurs, on se fait surprendre par un audacieux mash-up d’Under Pressure, Glory Box et I Want You / She’s so heavy ! Sur scène, ambiances atmosphériques et pulsations rock fusionnent, sous une voûte étoilée où éclatent de belles bulles de jazz.

Dernier album : Living Being IV – Time Reflections, 2025, ACT

LINE UP

Vincent Peirani : accordéon, accordina – Tony Paeleman : rhodes, piano – Émile Parisien : saxophone soprano – Julien Herné : basse Yoann Serra: batterie

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/vincent-peirani-17122026-1930 »}]

Vincent Peirani retrouve Living Being, épatant quintet, pour une virée dans son écosystème foisonnant. Une belle communion d’êtres vivants qui transcendent les genres pour mieux les réenchanter !